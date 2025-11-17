Віцеканцлер Німеччини закликав Китай зробити більше для завершення війни в Україні

Віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль на початку офіційного візиту до Пекіна закликав Китай докласти більше зусиль для припинення війни між Росією та Україною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Виступаючи на зустрічі з віцепрем'єром Китаю Хе Ліфеном, Клінгбайль, який також обіймає посаду міністра фінансів, висловив переконання, що "Китай може відіграти вирішальну роль у цьому".

Він зазначив, що війна в Україні дестабілізує глобальний економічний розвиток.

У своїх коментарях віцепрем’єр Китаю не згадував про війну в Україні.

Китай вважається близьким партнером РФ і не засуджує дії Росії в Україні. Пекін продовжує активно торгувати зі своїм сусідом і є основним покупцем російської нафти.

Хе Ліфен сказав, що світ зараз характеризується "турбулентністю". Тому стабільні німецько-китайські відносини можуть забезпечити більшу безпеку на міжнародному рівні, пояснив він.

Клінгбайль став першим німецьким міністром, який відвідав Китай після того, як у травні до влади прийшов уряд канцлера Фрідріха Мерца.

Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль кілька тижнів тому відклав заплановану поїздку, оскільки не зміг забезпечити достатньо високопоставлених партнерів для переговорів у Пекіні на тлі напруженості навколо Тайваню.

Також Клінгбайль заявляв, що у торгівлі з Китаєм повинні бути "справедливі умови конкуренції".