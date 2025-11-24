Трамп рассказал, что обсудил с Си Украину и Россию

Президент США Дональд Трамп рассказал, что в телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином обсуждал Украину и Россию.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, пишет "Европейская правда".

Глава Белого дома описал разговор с Си как "очень хороший".

"Мы обсудили много тем, включая Украину/Россию, фентанил, сою и другие сельскохозяйственные продукты и т.д.", – написал Трамп, не уточняя деталей.

Он добавил, что Си пригласил его посетить Пекин в апреле, и он принял это приглашение. В ответ Трамп пригласил его стать его гостем во время государственного визита в США позже в этом году.

"Мы согласились, что важно часто общаться, и я с нетерпением жду этого", – добавил Трамп.

Напомним, в ноябре вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль в начале официального визита в Пекин призвал Китай приложить больше усилий для прекращения войны между Россией и Украиной.

В конце октября Трамп заявил, что во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином "очень серьезно" обсуждал вопрос развязанной РФ войны против Украины.