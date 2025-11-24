Зеленський і Санчес поговорили про Женеву та контакти з партнерами в ЄС

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з главою уряду Іспанії Педро Санчесом обговорив результати мирних переговорів у Женеві.

Про це повідомила пресслужба ОПУ, пише "Європейська правда".

Санчес зараз перебуває в Анголі, де відбувається саміт ЄС-Африканський Союз. Прем’єр Іспанії поінформував про контакти між партнерами, під час яких ключова увага приділялась саме Україні.

Зеленський розповів про перебіг і результати вчорашніх зустрічей у Женеві та зазначив, що впродовж години очікує на детальну доповідь української делегації.

"Лідери відзначили важливість того, що разом з українською стороною до контактів з американською командою залучені також інші європейці. Адже майбутнє України – у Європейському Союзі, і зараз вирішуються питання спільної безпеки України та всієї Європи", – повідомили в ОПУ.

Нагадаємо, у контексті мирних перемовин глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що лише Україна як суверенна держава має приймати рішення щодо своїх збройних сил.

Глава Євроради Антоніу Кошта заявив, що зустріч у Женеві "означила суттєвий прогрес".

