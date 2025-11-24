Фон дер Ляєн: лише Україна має приймати рішення щодо своїх збройних сил

У контексті мирних перемовин лише Україна як суверенна держава має приймати рішення щодо своїх збройних сил, також важливо поважати її територіальну цілісність.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після завершення неформальної зустрічі лідерів ЄС щодо миру в Україні на полях саміту ЄС з Африканським Союзом у Луанді (Ангола).

Територіальна цілісність, суверенітет та право України самій визначати своє майбутнє є серед ключових принципів, які ЄС просуватиме під час мирних переговорів.

"Ключові європейські принципи для подальшого просування: територіальна цілісність та суверенітет України мають бути поважані. Лише Україна як суверенна держава може приймати рішення щодо своїх збройних сил, вибір її долі знаходиться в її власних руках", – заявила фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що "потужна європейська присутність у Женеві дозволила нам досягти значного прогресу у переговорах щодо справедливого та тривалого миру в Україні".

"Хоча робота ще триває, наразі існує міцна основа для подальшого руху. У цьому процесі ми повинні залишатися єдиними та продовжувати ставити найвищі інтереси України в центр наших зусиль… Сьогоднішня зустріч у Луанді підтвердила нашу єдність у підтримці України", – підкреслила президентка Єврокомісії.

Фон дер Ляєн повідомила, що 25 листопада європейські лідери продовжать дискусії з партнерами з "коаліції рішучих".

"Сьогодні я знову підняла питання про лихо викрадених та зниклих українських дітей. Кожен із них повинен повернутися додому. Я була рада бачити, що ця тема знайшла відгук у лідерів", – додала вона.

Як повідомляла "Європейська правда", президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що у перемовинах щодо встановлення миру в Україні відчутний прогрес, хоча деякі питання ще залишаються невирішеними.

Зазначимо, після переговорів у Женеві, які відбулися у неділю, 23 листопада, США та Україна заявили, що вони розробили "оновлений" документ щодо миру.

У вівторок, 25 листопада відбудеться онлайн-засідання "коаліції рішучих" з підтримки України на найвищому рівні з метою обговорення результатів перемовин у Женеві та напрацювання нових спільних ініціатив.

