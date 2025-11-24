Зеленский и Санчес поговорили о Женеве и контактах с партнерами в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой правительства Испании Педро Санчесом обсудил результаты мирных переговоров в Женеве.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ, пишет "Европейская правда".

Санчес сейчас находится в Анголе, где проходит саммит ЕС-Африканский Союз. Премьер Испании проинформировал о контактах между партнерами, во время которых ключевое внимание уделялось именно Украине.

Зеленский рассказал о ходе и результатах вчерашних встреч в Женеве и отметил, что в течение часа ожидает подробный доклад украинской делегации.

"Лидеры отметили важность того, что вместе с украинской стороной к контактам с американской командой привлечены также другие европейцы. Ведь будущее Украины – в Европейском Союзе, и сейчас решаются вопросы общей безопасности Украины и всей Европы", – сообщили в ОПУ.

Напомним, в контексте мирных переговоров глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что только Украина как суверенное государство должна принимать решения относительно своих вооруженных сил.

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что встреча в Женеве "обозначила существенный прогресс".

