Білий дім: ми не можемо постачати зброю Україні вічно

Речниця Білого дому Керолайн Левітт у контексті спроб Дональда Трампа врегулювати розв’язану РФ війну проти України заявила, що роздратування президента США зростає, а також зазначила, що Вашингтон не може "безкінечно" надавати зброю українській стороні.

Про це вона сказала в інтерв’ю Fox News, повідомляє "Європейська правда".

Речницю попросили прокоментувати допис президента США у соцмережах, в якому він розкритикував Україну за "відсутність вдячності" за його зусилля з мирного врегулювання.

Левітт вказала, що після того допису відбулись "дуже продуктивні переговори" між Україною і США у Женеві.

"Рубіо перебував у Женеві, де йому вдалося нарешті обговорити 28-пунктний мирний план, запропонований Сполученими Штатами з урахуванням пропозицій як російської, так і української сторін. Їм дійсно вдалося доопрацювати деякі моменти. Тепер залишилося всього кілька спірних моментів, над якими наші команди продовжують працювати", – розповіла речниця Білого дому.

За її словами, президент Трамп сподівається і оптимістично налаштований, що угода буде досягнута.

"І я думаю, що він заслуговує великої вдячності за ту величезну кількість часу і енергії, яку він вклав у вирішення цієї війни. Він хоче, щоб вбивства припинилися, і хоче, щоб ця війна закінчилася. І його розчарування випливає з розчарування американського народу", – сказала Левітт.

Вона також додала, що США більше не надають зброю Україні, однак США продають зброю країнам НАТО через ініціативу PURL.

"Ми не можемо робити це вічно. І президент хоче, щоб ця війна закінчилася. Він президент мирного часу. Це те, до чого він прагне, і сьогодні він хоче залишатися оптимістом і сподівається, що вдасться досягти угоди, яка покладе край війні", – підкреслила Левітт.

Нагадаємо, США та Україна на переговорах у Женеві розробили нову мирну угоду на 19 пунктів, але найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.

Заступник глави МЗС України Сергій Кислиця розказав, як нову мирну угоду бережуть від "зливів".

Своєю чергою президент Володимир Зеленський підтвердив, що найчутливіші питання для мирного врегулювання війни з Росією ще не погоджені, та що він обговорить їх з Трампом.