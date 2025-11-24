Зеленський про мирну угоду: чутливі речі обговорю з Трампом

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що найчутливіші питання для мирного врегулювання війни з Росією ще не погоджені, та що він обговорить їх з президентом США Дональдом Трампом.

Про це він сказав у вечірньому зверненні, пише "Європейська правда".

Президент повідомив, що українська делегація повернулась із Женеви після переговорів з американською стороною та європейськими партнерами, і тепер перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним.

Президент підтвердив, що у оновленій версії документа вже не 28 пунктів, а менше. За його словами, "багато правильного враховано в цій рамці", проте ще є "над чим попрацювати всім разом" для розробки фінального документа.

"Ми цінуємо, що більшість світу готова нам допомагати й американська сторона налаштована конструктивно. Фактично весь день вчора були зустрічі, це була непроста, надзвичайно детальна робота", – прокоментував Зеленський.

Він розповів, що українська команда вже прозвітувала щодо нового проєкту. "І це дійсно правильний підхід – чутливі речі, сенситивні я обговорю з президентом Трампом", – повідомив він.

Нагадаємо, США та Україна на переговорах у Женеві розробили нову мирну угоду на 19 пунктів, але найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.

Заступник глави МЗС України Сергій Кислиця розказав, як нову мирну угоду бережуть від "зливів".