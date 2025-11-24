Кислиця розповів, як нову мирну угоду бережуть від "зливів"

Після переговорів між українською та американською делегаціями у Женеві копії тексту розробленого проєкту мирної угоди забрали в усіх членів переговорних груп, окрім керівників делегацій.

Про це виданню FT повідомив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, пише "Європейська правда".

За словами Кислиці, який був членом переговорної делегації України в Женеві, єдиними документами, які залишили кімнату, були копії проєкту мирного плану, передані главам делегацій США та України – Марко Рубіо та Андрію Єрмаку.

Кислиця відзначив, що всі інші копії проєкту в учасників переговорів забрали після їх завершення.

Тепер кожна сторона представить розроблені документи президентам у Києві та Вашингтоні.

Кислиця також розповів, що США та Україна на переговорах у Женеві розробили нову мирну угоду на 19 пунктів, але найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.

За даними ЗМІ, зустрічі президентів США та України цього тижня у зв’язку з обговореннями "мирного плану" США для припинення війни цього тижня не заплановано.

У Кремлі заявили, що не отримували жодних "мирних планів" після переговорів у Женеві, та розкритикували корективи до плану, запропоновані європейськими лідерами.