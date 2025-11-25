Белый дом: мы не можем поставлять оружие Украине вечно

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в контексте попыток Дональда Трампа урегулировать развязанную РФ войну против Украины заявила, что раздражение президента США растет, а также отметила, что Вашингтон не может "бесконечно" предоставлять оружие украинской стороне.

Об этом она сказала в интервью Fox News, сообщает "Европейская правда".

Пресс-секретаря попросили прокомментировать пост президента США в соцсетях, в котором он раскритиковал Украину за "отсутствие благодарности" за его усилия по мирному урегулированию.

Левитт указала, что после того поста состоялись "очень продуктивные переговоры" между Украиной и США в Женеве.

"Рубио находился в Женеве, где ему удалось наконец обсудить 28-пунктный мирный план, предложенный Соединенными Штатами с учетом предложений как российской, так и украинской сторон. Им действительно удалось доработать некоторые моменты. Теперь осталось всего несколько спорных моментов, над которыми наши команды продолжают работать", – рассказала пресс-секретарь Белого дома.

По ее словам, президент Трамп надеется и оптимистично настроен, что соглашение будет достигнуто.

"И я думаю, что он заслуживает большой благодарности за то огромное количество времени и энергии, которое он вложил в решение этой войны. Он хочет, чтобы убийства прекратились, и хочет, чтобы эта война закончилась. И его разочарование вытекает из разочарования американского народа", – сказала Левитт.

Она также добавила, что США больше не предоставляют оружие Украине, однако США продают оружие странам НАТО через инициативу PURL.

"Мы не можем делать это вечно. И президент хочет, чтобы эта война закончилась. Он президент мирного времени. Это то, к чему он стремится, и сегодня он хочет оставаться оптимистом и надеется, что удастся достичь соглашения, которое положит конец войне", – подчеркнула Левитт.

Напомним, США и Украина на переговорах в Женеве разработали новое мирное соглашение из 19 пунктов, но самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.

Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица рассказал, как новое мирное соглашение берегут от "сливов".

В свою очередь президент Владимир Зеленский подтвердил, что самые чувствительные вопросы для мирного урегулирования войны с Россией еще не согласованы, и что он обсудит их с Трампом.