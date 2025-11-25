Литва висловила протест Білорусі через нову навалу метеозондів

До Міністерства закордонних справ Литви 24 листопада викликали представника посольства Білорусі у зв’язку з поновленням гібридних атак, зокрема – через нову серію провокацій з метеокулями.

Про це йдеться в заяві литовського МЗС, повідомляє "Європейська правда".

Білоруського дипломата поінформували про зафіксовані останніми днями порушення повітряного простору Литви з території Білорусі, які балтійська держава розглядає як загрозу національній безпеці та цивільній авіації.

Також на зустрічі представники Литви підкреслили, що через інциденти 20 та 23-24 листопада було вимушено зупинена діяльність міжнародного аеропорту Вільнюса.

"Міністерство вимагає від Білорусі негайно вжити заходів, щоб такі порушення не повторювалися, і нагадує, що, оскільки Білорусь свідомо уникає запобігання подібним гібридним діям, Литва залишає за собою право відновити обмеження на перетин державного кордону або застосувати додаткові заходи у відповідь", – йдеться у заяві.

Крім того, представнику Білорусі ще раз нагадали про досі не вирішене питання щодо умисного затримання вантажівок на білоруській території.

Як зазначено, у зв’язку з новою хвилею гібридних атак проти Литви представнику Білорусі висловили рішучий протест.

Як відомо, 24 листопада у Литві заявили про "найнапруженішу" ніч через масований наліт повітряних куль із Білорусі.

Повідомляли, що внаслідок інциденту вкотре закривався Вільнюський аеропорт. Деякі метеозонди залетіли і в сусідню Латвію.

Через давніші такі інциденти Литва вирішила на місяць закрити кордон з Білоруссю – за планом, до 30 листопада, але змушена була переглянути рішення після контрзаходів Білорусі, під які потрапили литовські перевізники, що застрягли в країні.

Пропускні операції на КПП "Медінінкай" і "Шальчінінкай" відновилися опівночі 20 листопада.