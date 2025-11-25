Литва выразила протест Беларуси из-за нового нашествия метеозондов

В Министерство иностранных дел Литвы 24 ноября вызвали представителя посольства Беларуси в связи с возобновлением гибридных атак, в частности – из-за новой серии провокаций с метеокулями.

Об этом говорится в заявлении литовского МИД, сообщает "Европейская правда".

Белорусского дипломата проинформировали о зафиксированных в последние дни нарушениях воздушного пространства Литвы с территории Беларуси, которые Литва рассматривает как угрозу национальной безопасности и гражданской авиации.

Также на встрече представители Литвы подчеркнули, что из-за инцидентов 20 и 23-24 ноября была вынужденно остановлена деятельность международного аэропорта Вильнюса.

"Министерство требует от Беларуси немедленно принять меры, чтобы такие нарушения не повторялись, и напоминает, что, поскольку Беларусь сознательно избегает предотвращения подобных гибридных действий, Литва оставляет за собой право восстановить ограничения на пересечение государственной границы или применить дополнительные меры в ответ", – говорится в заявлении.

Кроме того, представителю Беларуси еще раз напомнили о до сих пор не решенном вопросе относительно умышленного задержания грузовиков на белорусской территории.

Как указано, в связи с новой волной гибридных атак против Литвы представителю Беларуси выразили решительный протест.

Как известно, 24 ноября в Литве заявили о "самой напряженной" ночи из-за массированного налета воздушных шаров из Беларуси.

Сообщалось, что в результате инцидента в очередной раз закрывался Вильнюсский аэропорт. Некоторые метеозонды залетели и в соседнюю Латвию.

Из-за более давних подобных инцидентов Литва решила на месяц закрыть границу с Беларусью – по плану, до 30 ноября, но вынуждена была пересмотреть решение после контрмер Беларуси, под которые попали литовские перевозчики, застрявшие в стране.

Пропускные операции на КПП "Медининкай" и "Шальчининкай" возобновились в полночь 20 ноября.