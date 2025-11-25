Друзі Орбана у Європарламенті звинуватили ЄС у втручанні у вибори в Угорщині

Понад 40 депутатів Європейського парламенту, які належать до створеної за ініціативи прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана крайньоправої групи "Патріоти за Європу", зареєстрували альтернативний проєкт резолюції щодо ситуації в Угорщині, в якому звинувачують Євросоюз у втручанні у виборчу кампанію в країні 2026 року.

Про це йдеться в тексті проєкту проугорської резолюції, який є в розпорядженні "Європейської правди".

Проугорські євродепутати заявляють, що ЄС втручається в вибори в Угорщині, та закликають Раду ЄС припинити відкриту проти Угорщини процедуру відповідно до статті 7 (1) Договору про ЄС.

"Європарламент… засуджує всі спроби втручання у виборчу кампанію Угорщини 2026 року, включно із заморожуванням коштів ЄС, штрафами в розмірі 200 мільйонів євро та 1 мільйона євро на день, накладеними за захист кордонів, фінансуванням політичних неурядових організацій, яким бракує значущої внутрішньої підтримки в Угорщині, а також процедурами в Суді ЄС у справах, які явно є питаннями національної компетенції", – йдеться у проєкті документа, поданому крайньоправими депутатами.

Також проєкт резолюції закликає Раду ЄС припинити процедуру відповідно до статті 7 (1) Договору про ЄС.

Прихильники Орбана у Європарламенті нагадали, що "процедура за статтею 7 (1) Договору про ЄС щодо Угорщини триває вже вісім років", і висловили жаль з приводу її перетворення "на зброю як засобу втручання в національну виборчу кампанію Угорщини 2026 року".

Варто зауважити, що Європейський парламент провів дебати щодо ситуації в Угорщині під час свого пленарного засідання увечері в понеділок, 24 листопада.

Голосування за відповідну резолюцію під назвою "Існування явного ризику серйозного порушення Угорщиною цінностей, на яких ґрунтується ЄС", яка засудить відхід Угорщини від демократичних норм ЄС та закличе продовжити процедуру відповідно до статті 7 (1) Договору про ЄС, має відбутися після 14:00 за київським часом у вівторок, 25 листопада.

Тоді ж на голосування Європарламенту буде поставлений і вказаний альтернативний проорбанівський проєкт, зареєстрований як поправка до резолюції.

Як повідомляла "Європейська правда", 5 листопада комітет Європарламенту з громадянських свобод ухвалив другий проміжний звіт щодо процедури за статтею 7, ініційованої Європарламентом ще у 2018 році щодо Угорщини через кризу верховенства права та систематичні порушення цінностей ЄС.

Стаття 7 Договору про Європейський Союз дозволяє призупинити дію певних прав держави-члена, зокрема права голосу, якщо відбувається серйозне і постійне порушення державою-членом засадничих цінностей ЄС.

Після того як у травні 2024 року Брюссель закрив аналогічну справу проти Польщі, Угорщина наразі є єдиною державою ЄС, проти якої запущено санкційну процедуру, згідно зі статтею 7 (1) договору про ЄС.

