Друзья Орбана в Европарламенте обвинили ЕС во вмешательстве в выборы в Венгрии

Более 40 депутатов Европейского парламента, принадлежащие к созданной по инициативе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана крайне правой группе "Патриоты за Европу", зарегистрировали альтернативный проект резолюции по ситуации в Венгрии, в котором обвиняют Евросоюз во вмешательстве в избирательную кампанию 2026 года в стране.

Об этом говорится в тексте проекта провенгерской резолюции, который есть в распоряжении "Европейской правды".

Провенгерские евродепутаты заявляют, что ЕС вмешивается в выборы в Венгрии, и призывают Совет ЕС прекратить открытую против Венгрии процедуру в соответствии со статьей 7 (1) Договора о ЕС.

"Европарламент... осуждает все попытки вмешательства в избирательную кампанию Венгрии 2026 года, включая замораживание средств ЕС, штрафы в размере 200 миллионов евро и 1 миллиона евро в день, наложенные за защиту границ, финансирование политических неправительственных организаций, которым не хватает значимой внутренней поддержки в Венгрии, а также процедуры в Суде ЕС по делам, которые явно являются вопросами национальной компетенции", – говорится в проекте документа, поданном крайне правыми депутатами.

Также проект резолюции призывает Совет ЕС прекратить процедуру в соответствии со статьей 7 (1) Договора о ЕС.

Сторонники Орбана в Европарламенте напомнили, что "процедура по статье 7 (1) Договора о ЕС в отношении Венгрии продолжается уже восемь лет", и выразили сожаление по поводу ее превращения "в оружие как средства вмешательства в национальную избирательную кампанию Венгрии 2026 года".

Стоит заметить, что Европейский парламент провел дебаты по ситуации в Венгрии во время своего пленарного заседания вечером в понедельник, 24 ноября.

Голосование за соответствующую резолюцию под названием "Существование явного риска серьезного нарушения Венгрией ценностей, на которых основывается ЕС", которая осудит отход Венгрии от демократических норм ЕС и призовет продолжить процедуру в соответствии со статьей 7 (1) Договора о ЕС, должно состояться после 14:00 по киевскому времени во вторник, 25 ноября.

Тогда же на голосование Европарламента будет поставлен и указанный альтернативный проорбановский проект, зарегистрированный как поправка к резолюции.

Как сообщала "Европейская правда", 5 ноября комитет Европарламента по гражданским свободам принял второй промежуточный отчет по процедуре по статье 7, инициированной Европарламентом еще в 2018 году в отношении Венгрии из-за кризиса верховенства права и систематических нарушений ценностей ЕС.

Статья 7 Договора о Европейском Союзе позволяет приостановить действие определенных прав государства-члена, в частности права голоса, если происходит серьезное и постоянное нарушение государством-членом основополагающих ценностей ЕС.

После того как в мае 2024 года Брюссель закрыл аналогичное дело против Польши, Венгрия сейчас является единственным государством ЕС, против которого запущена санкционная процедура, согласно статье 7 (1) договора о ЕС.

