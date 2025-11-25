Зеленський обговорив зі Стармером "багато перспектив" для миру після переговорів у Женеві

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з британським прем’єр-міністром Кіром Стармером, в ході якої обговорювались перспективи до встановлення миру після переговорів у Женеві з делегацією США.

Про це Зеленський написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Український президент назвав свою розмову зі Стармером "хорошою і продуктивною".

За його словами, він поінформував британського прем’єра про чергову масовану російську атаку на українські міста.

Як наголосив Зеленський, Росія здійснює свої масовані удари в той час, коли "Україна разом з Америкою, Європою та багатьма іншими країнами світу практично цілодобово працюють над тим, щоб зупинити кровопролиття".

"Після зустрічей у Женеві ми бачимо багато перспектив, які можуть зробити шлях до миру реальним. Є вагомі результати, але попереду ще багато роботи. Сьогодні відбудеться зустріч "коаліції рішучих". Ми узгодили наші позиції та пріоритетні питання для обговорення, а також деякі з наших наступних кроків і контактів", – додав він.

У вівторок, 25 листопада відбудеться онлайн-засідання "коаліції рішучих" з підтримки України на найвищому рівні з метою обговорення результатів перемовин у Женеві та напрацювання нових спільних ініціатив.

