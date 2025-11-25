Зеленский обсудил со Стармером "много перспектив" для мира после переговоров в Женеве

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с британским премьер-министром Киром Стармером, в ходе которого обсуждались перспективы к установлению мира после переговоров в Женеве с делегацией США.

Об этом Зеленский написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Украинский президент назвал свой разговор со Стармером "хорошим и продуктивным".

По его словам, он проинформировал британского премьера об очередной массированной российской атаке на украинские города.

Как подчеркнул Зеленский, Россия осуществляет свои массированные удары в то время, когда "Украина вместе с Америкой, Европой и многими другими странами мира практически круглосуточно работают над тем, чтобы остановить кровопролитие".

"После встреч в Женеве мы видим много перспектив, которые могут сделать путь к миру реальным. Есть весомые результаты, но впереди еще много работы. Сегодня состоится встреча "коалиции решительных". Мы согласовали наши позиции и приоритетные вопросы для обсуждения, а также некоторые из наших следующих шагов и контактов", – добавил он.

Во вторник, 25 ноября состоится онлайн-заседание "коалиции решительных" по поддержке Украины на высшем уровне с целью обсуждения результатов переговоров в Женеве и наработки новых совместных инициатив.

