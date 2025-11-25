Лавров каже, що РФ не підтримає "мирний план" США у разі суттєвих змін 

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров дав зрозуміти, що Росія не погодиться з оновленою пропозицією "мирного плану" США, якщо вона стане суттєво менше враховувати вимоги Росії, ніж перша.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить російське "Интерфакс".

Лавров заявив, що Росія офіційно ще не отримувала від США скоригованої версії "мирного плану", узгодженої з Україною і Європою, хоча має її "з неофіційних каналів".

"Ми очікуємо від них тієї версії, яку вони вважатимуть проміжною з точки зору завершення фази узгодження цього тексту з європейцями. з українцями. Тоді ми будемо дивитись. Тому що якщо там знівелювали дух і букву Анкориджу у тих ключових розуміннях, які там зафіксовані, то, звісно, ми будемо у принципово іншій ситуації", - сказав Лавров.

Як відомо, США та Україна на переговорах у Женеві вихідними підкоригували початкову пропозицію команди Трампа з 28 пунктів та розробили новий документ на 19 пунктів; найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.

У вівторок очікується продовження переговорів американської і російської сторін в Абу-Дабі.