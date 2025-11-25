В США оценивают мирные переговоры с россиянами в ОАЭ как "успешные"

Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл, который находится в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, во вторник, 25 ноября, продолжил встречи с российской делегацией.

Об этом пишет Axios со ссылкой на слова осведомленных собеседников, передает "Европейская правда".

Эта встреча происходит после того, как США и Украина на переговорах в Женеве разработали новое мирное соглашение на 19 пунктов.

По словам пресс-секретаря Дрисколла подполковника Джеффа Толберта, министр Сухопутных войск США прибыл в Абу-Даби в понедельник и в течение вторника проводил переговоры с российскими чиновниками.

"Министр Дрисколл и его команда проводят переговоры с российской делегацией с целью достижения длительного мира в Украине. Переговоры проходят успешно, и мы остаемся оптимистичными. Дрисколл тесно сотрудничает с Белым домом и межведомственной группой США по мере продвижения этих переговоров", – сказал Толберт.

По словам собеседника, украинская делегация во главе с главой Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым также находится в Абу-Даби и проводит переговоры как с американскими, так и с российскими командами.

На запрос "Европейской правды" в ГУР отказались комментировать такую информацию.

В то же время собеседник Axios утверждает, что главы военных разведок Украины и России якобы планировали встретиться в Абу-Даби по другой теме.

Напомним, заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица рассказал, как новое мирное соглашение берегут от "сливов".

А министр иностранных дел России Сергей Лавров дал понять, что Россия не согласится с обновленным предложением "мирного плана" США, если оно станет существенно меньше учитывать требования России, чем первое.