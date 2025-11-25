У Франції затримали останнього підозрюваного в пограбуванні Лувру

Французькі правоохоронці у вівторок затримали чоловіка, який вважається четвертим і останнім членом угруповання, що брало участь у резонансному пограбуванні паризького музею Лувр.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

У прокуратурі Парижа повідомили про затримання чотирьох людей – двох чоловіків віком 38 і 39 років і двох жінок віком 31 і 40 років, яких підозрюють у причетності до пограбування Лувру.

Як уточнює BFMTV, ідеться про четвертого учасника угруповання, яке брало безпосередню участь у пограбуванні, та трьох членів його оточення.

Протягом останніх тижнів були арештовані троє інших учасників угруповання – чоловіки віком 34, 39 і 37 років. Також затримували членів їхнього оточення, але без оголошення звинувачень.

Нагадаємо, у жовтні Лувр потрапив у новини внаслідок скандального 7-хвилинного пограбування галереї Аполлона, під час якого зловмисники винесли коштовності, які належали Наполеону та імператриці Євгенії.

Лувр до кінця 2026 року встановить 100 зовнішніх камер в рамках заходів з посилення безпеки після гучного пограбування минулого місяця.