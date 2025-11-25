Во Франции задержали последнего подозреваемого в ограблении Лувра

Французские правоохранители во вторник задержали мужчину, который считается четвертым и последним членом группировки, участвовавшей в резонансном ограблении парижского музея Лувр.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

В прокуратуре Парижа сообщили о задержании четырех человек – двух мужчин в возрасте 38 и 39 лет и двух женщин в возрасте 31 и 40 лет, которых подозревают в причастности к ограблению Лувра.

Как уточняет BFMTV, речь идет о четвертом участнике группировки, которая принимала непосредственное участие в ограблении, и трех членах его окружения.

В течение последних недель были арестованы трое других участников группировки – мужчины в возрасте 34, 39 и 37 лет. Также задерживали членов их окружения, но без объявления обвинений.

Напомним, в октябре Лувр попал в новости в результате скандального 7-минутного ограбления галереи Аполлона, во время которого злоумышленники вынесли драгоценности, принадлежавшие Наполеону и императрице Евгении.

Лувр до конца 2026 года установит 100 наружных камер в рамках мер по усилению безопасности после громкого ограбления в прошлом месяце.