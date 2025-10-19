МВС Франції: пограбування Лувру тривало 7 хвилин

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що "велике пограбування" Лувру здійснили за 7 хвилин.

Його слова цитує Le Parisien, пише "Європейська правда".

Нуньєс заявив, що "велике пограбування", яке сталося 19 жовтня у центрі французької столиці тривало 7 хвилин.

Він підтвердив, що "особи проникли ззовні, використовуючи підйомник". За його словами, вони викрали "ювелірні вироби неоціненної вартості".

За словами колишнього начальника паризької поліції, це була "очевидно команда, яка добре підготувалася". Він зазначив, що вікна були розрізані "диском".

Як писала газета, невідомі могли викрасти дев'ять предметів з колекції коштовностей, що належали Наполеону та імператриці, серед яких були намисто, брошка та діадема.