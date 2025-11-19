Лувр встановить 100 зовнішніх камер для посилення безпеки до кінця 2026-го

Французький музей Лувр до кінця 2026 року встановить 100 зовнішніх камер в рамках заходів з посилення безпеки після гучного пограбування, що сталося минулого місяця.

Про це повідомила у середу, 19 листопада, директорка музею Лоранс де Кар, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначало агентство, у звіті, опублікованому минулого місяця французьким органом державного аудиту, відомим як Cour des Comptes, йдеться, що нездатність музею оновити свою інфраструктуру була посилена надмірними витратами на твори мистецтва.

Однак де Кар заявила, що "повністю бере на себе відповідальність за ці витрати, які є гордістю країни та колекцій".

"Робота в Луврі не повинна розглядатися як конкуренція збагаченню національних колекцій", – акцентувала вона.

Окрім цього, директорка музею зазначила, що зв'язки з поліцією Парижа будуть посилені завдяки облаштуванню "сучасного поліцейського відділку на території Лувру".

Нагадаємо, у жовтні Лувр потрапив у новини внаслідок скандального пограбування галереї Аполлона, під час якого зловмисники винесли коштовності, які належали Наполеону та імператриці Євгенії.

Пограбування тривало всього 7 хвилин. Двоє осіб віком 34 і 39 років були офіційно звинувачені та взяті під варту 29 жовтня ввечері.

Двом із п’яти осіб, затриманих у справі 1 листопада було висунуто офіційні обвинувачення, тоді як трьох інших випустили на свободу.