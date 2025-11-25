У Німеччині з екоактивістів стягнули 403 тисячі євро за блокування роботи аеропорту

Суд Гамбурга зобовʼязав десятьох активістів екологічного руху "Останнє покоління" заплатити компенсацію групі компаній Lufthansa за збитки, завдані під час їхньої акції у 2023 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

У липні 2023 року активісти "Останнього покоління" проникли в зону безпеки аеропорту Гамбурга і приклеїли себе до землі в безпосередній близькості від злітно-посадкових смуг.

У результаті аеропорт повністю припинив роботу на кілька годин, що призвело до скасування десятків рейсів у розпал сезону відпусток.

Суд Гамбурга задовольнив позов групи Lufthansa і зобовʼязав десятьох активістів заплатити понад 403 тисячі євро компенсації. Якщо вони не заплатять суму, їм загрожує арешт на строк до двох років.

Крім того, активісти повинні покрити судові витрати цивільного процесу, сума якого була встановлена в розмірі 700 тисяч євро.

У грудні 2024 року 69-річного учасника протестів групи "Останнє покоління" зобовʼязали відбути п’ятимісячний термін ув’язнення за блокування доріг.

У серпні 2024 року берлінський аеропорт Берлін-Бранденбург заявив, що подає до суду на кількох кліматичних активістів групи "Останнє покоління" для відшкодування збитків.