В Германии с экоактивистов взыскали 403 тысячи евро за блокирование работы аэропорта

Суд Гамбурга обязал десять активистов экологического движения "Последнее поколение" заплатить компенсацию группе компаний Lufthansa за ущерб, нанесенный во время их акции в 2023 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

В июле 2023 года активисты "Последнего поколения" проникли в зону безопасности аэропорта Гамбурга и приклеили себя к земле в непосредственной близости от взлетно-посадочных полос.

В результате аэропорт полностью прекратил работу на несколько часов, что привело к отмене десятков рейсов в разгар сезона отпусков.

Суд Гамбурга удовлетворил иск группы Lufthansa и обязал десятерых активистов заплатить более 403 тысяч евро компенсации. Если они не заплатят сумму, им грозит арест на срок до двух лет.

Кроме того, активисты должны покрыть судебные издержки гражданского процесса, сумма которого была установлена в размере 700 тысяч евро.

В декабре 2024 года 69-летнего участника протестов группы "Последнее поколение" обязали отбыть пятимесячный срок заключения за блокирование дорог.

В августе 2024 года берлинский аэропорт Берлин-Бранденбург заявил, что подает в суд на нескольких климатических активистов группы "Последнее поколение" для возмещения убытков.