Аеропорт Берліна судитиметься з кліматичними активістами, що блокували його роботу

Берлінський аеропорт Берлін-Бранденбург заявляє, що подає до суду на кількох кліматичних активістів групи "Останнє покоління" для відшкодування збитків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Через акцію блокади в листопаді 2022 року компанія аеропорту подає позови про відшкодування збитків шістьом представникам "Останнього покоління", – заявила прессекретарка аеропорту. Позов був поданий до регіонального суду Котбуса.

Регіональний суд ще не підтвердив позов. Відповідний запит все ще перебуває на розгляді. За даними самого аеропорту, загальна сума позову становить близько 33 000 євро. Ця сума включає лише витрати, понесені аеропортом для відновлення польотів, і втрачені доходи через скасування рейсів, підкреслила прессекретарка.

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24 листопада 2022 року кліматичні активісти "Останнього покоління" майже на дві години паралізували польоти. За даними федеральної поліції, дві групи отримали доступ на територію аеропорту. Деякі люди були приклеєні до землі. Аеропорт Берліна зупинив роботу на обох злітно-посадкових смугах. Тоді постраждали кілька тисяч пасажирів загалом 40 рейсів, які були або скасовані, або перенаправлені.

Своїм позовом аеропорт хоче показати, "що він має нульову толерантність до таких блокад і що винуватці також повинні відповісти перед аеропортом".

За даними аеропорту, загалом було чотири спроби кліматичних активістів "порушити повітряний рух шляхом проникнення в зону безпеки аеропорту. Лише 24 листопада 2022 року польоти довелося перервати.

В останні тижні активісти з минулого покоління знову заблокували численні аеропорти в рамках міжнародної кампанії "Нафта вбиває", в тому числі в Нюрнберзі, Кельні-Бонні та Штутгарті.

Цього тижня стало відомо, що німецький кліматичний активіст з групи "Останнє покоління" був засуджений до 22 місяців ув'язнення за участь у блокуванні вулиць.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив радикальні акції кліматичних активістів з групи "Останнє покоління", назвавши їх "божевільними".