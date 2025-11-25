Міністр закордонних справ Німеччини кардинально реформує відомство

Менш ніж через пів року після вступу на посаду міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розпочав реорганізацію міністерства, аби воно більше фокусувалось на безпекових та економічних питаннях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Згідно з планами Вадефуля, у структурі МЗС Німеччини буде створено окремий відділ з питань політики безпеки та відділ з питань політики ЄС і геоекономіки.

Відділ з питань політики безпеки очолюватиме політичний директор – наступна за значущістю посада в німецьких міністерствах після державного секретаря. Відділ займатиметься політикою Німеччини в НАТО та ОБСЄ, а також кібердипломатією.

Відділ з питань політики ЄС і геоекономіки перебере на себе усю політику Берліна в Євросоюзі і зовнішню політику у сфері клімату, сировини та енергетики.

Також у структурі Міністерства закордонних справ Німеччини зʼявиться новий відділ з питань Америки, який обʼєднає політику щодо країн Північної, Центральної та Південної Америки (нині існують два відділи – для США й Канади та для Латинської Америки).

Натомість відділ стабілізації МЗС ("відділ S"), який досі розподіляв значні кошти на гуманітарну допомогу, буде ліквідовано, а питання гумдопомоги передадуть на розгляд регіональним відділам.

Передбачається, що реорганізація Міністерства закордонних справ Німеччини завершиться до липня 2026 року.

Раніше у межах реформи уряд Німеччини створив Національну раду безпеки, яка координуватиме консультації на високому рівні з питань оборони та безпеки.

ЗМІ також писали, що в Німеччині почали обговорювати можливу заміну міністра закордонних справ Йоганна Вадефуля після його невдалих висловлювань.