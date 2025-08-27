У Німеччині створили Раду з нацбезпеки

У Німеччині канцлер Фрідріх Мерц і міністр оборони Борис Пісторіус оголосили в середу про створення нової Національної ради безпеки, яка координуватиме консультації на високому рівні з питань оборони та безпеки.

Про це повідомляє Euractiv, інформує "Європейська правда".

Німецькі офіційні особи описують новостворений орган як "нове ядро архітектури безпеки Німеччини". Він об'єднав два колишні органи: Федеральну раду безпеки Німеччини, відповідальну за експорт зброї та оборонну політику, і Кабінет безпеки, що скликався для ухвалення рішень у кризових ситуаціях.

Мерц заявив, що Рада буде займатися як довгостроковим плануванням "комплексної політики безпеки" країни, так і "міжгалузевими питаннями національної безпеки, що знаходяться на стику внутрішньої, зовнішньої, економічної та цифрової безпеки".

За його словами, загрози європейській безпеці з боку Росії та інших країн вимагають гнучкішого прийняття рішень і реагування.

"Ми повинні стати швидшими, креативнішими і рішучішими, зміцнивши нашу інфраструктуру, поліпшивши координацію і зробивши наше суспільство в цілому більш стійким", – підкреслив канцлер.

У Німеччині кажуть, що Рада буде регулярно збиратися для обговорення стратегічних питань, а також швидко скликатися в кризових ситуаціях. Посадовці стверджують, що об'єднання цих функцій в одному постійному органі сприяє "професіоналізації архітектури безпеки Німеччини".

Ключовим завданням новоствореного органу буде стратегічне прогнозування: виявлення середньострокових і довгострокових сценаріїв загроз, розробка варіантів дій і проведення необхідних підготовчих заходів.

Координатором Ради буде начальник апарату канцелярії Мерца Якоб Шрот. До її складу увійдуть канцлер і дев'ять міністрів Німеччини.

За необхідності до участі в засіданнях будуть запрошуватися офіційні особи та експерти з німецьких служб безпеки і розвідки, 16 федеральних земель країни, а також з НАТО і ЄС.

Плани щодо створення Національної ради безпеки лунали у Німеччині ще в 2023 році. Але розбіжності з приводу місця розташування між соціал-демократами колишнього канцлера Олафа Шольца і його основним коаліційним партнером, партією "Зелені", в кінцевому підсумку зірвали цей план.

Також 27 серпня уряд Німеччини схвалив законопроєкт про добровільну військову службу.

Нагадаємо, оцінка Федеральної розвідувальної служби (BND) та Збройних сил Німеччини свідчить про те, що Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.

У Бундестазі допустили напад Росії на НАТО вже за 2-3 роки.