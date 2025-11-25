Министр иностранных дел Германии кардинально реформирует ведомство

Менее чем через полгода после вступления в должность министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль начал реорганизацию министерства, чтобы оно больше фокусировалось на безопасности и экономических вопросах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Согласно планам Вадефуля, в структуре МИД Германии будет создан отдел по вопросам политики безопасности и отдел по вопросам политики ЕС и геоэкономики.

Отдел по вопросам политики безопасности будет возглавлять политический директор – следующая по значимости должность в немецких министерствах после государственного секретаря. Отдел будет заниматься политикой Германии в НАТО и ОБСЕ, а также кибердипломатией.

Отдел по вопросам политики ЕС и геоэкономики возьмет на себя всю политику Берлина в Евросоюзе и внешнюю политика в сфере климата, сырья и энергетики.

Также в структуре Министерства иностранных дел Германии появится новый отдел по вопросам Америки, который объединит политику в отношении стран Северной, Центральной и Южной Америки (сейчас существуют два отдела – для США и Канады и Латинской Америки).

Отдел стабилизации МИД ("отдел S"), который до сих пор распределял значительные средства на гуманитарную помощь, будет ликвидирован, а вопросы гумпомощи передадут на рассмотрение региональным отделам.

Предполагается, что реорганизация Министерства иностранных дел Германии завершится до июля 2026 года.

Ранее в рамках реформы правительство Германии создало Национальный совет безопасности, который будет координировать консультации на высоком уровне по вопросам обороны и безопасности.

СМИ также писали, что в Германии начали обсуждать возможную замену министра иностранных дел Йоханна Вадефуля после его неудачных высказываний.