ЗМІ: в Німеччині непублічно обговорюють заміну глави МЗС

У Німеччині почали обговорювати можливу заміну міністра закордонних справ Йоганна Вадефуля після його невдалих висловлювань.

Про це стало відомо виданню Bild, повідомляє "Європейська правда".

Офіційно у відомстві канцлера відкидають можливість заміни очільника МЗС, проте у лавах Християнсько-демократичного союзу такі обговорення ведуться.

У цьому контексті часто згадується ім'я лідера фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Єнса Шпана, який вже раніше розглядався як можливий кандидат на посаду міністра закордонних справ.

Також як можливого кандидата на заміну Вадефуля називають очільника комітету із закордонних справ Арміна Лашета. Однак, як зазначає Bild, Лашет дратував Фрідріха Мерца під час формування кабінету міністрів надмірною агітацією за себе.

Ще одним кандидатом називали Девіда Макалістера, який очолює комітету з питань закордонних справ у Європарламенті. Однак він вже відмовив Мерцу у проханні доєднатись до уряду.

Також серед кандидатів лунали імена експертів Юргена Гардта і Норберта Реттгена.

Водночас Bild наголошує, що заміна очільника МЗС стала б визнанням канцлера, що він помилився у питанні призначення, і канцлер хотів би цього уникнути.

Однак видання бачить у цьому і переваги для Мерца, адже так він міг би позбутися деяких проблем, які зараз ускладнюють роботу уряду.

Раніше стало відомо, що остання заява щодо ситуації в Сирії викликала переполох у парламентській фракції керівного блоку ХДС/ХСС.

На засіданні фракції політик ХДС провів паралель між закінченням громадянської війни в Сирії та закінченням Другої світової війни.

"Сирія виглядає гірше, ніж Німеччина в 1945 році", – сказав Вадефуль, що викликало обурення.

Повідомляли також, що Мерц запросив тимчасового президента Сирії до Німеччини для обговорення депортацій.

Александер Тром, речник фракції ХДС/ХСС з питань внутрішньої політики, закликав до швидких депортацій до Сирії, зосередившись в першу чергу на безробітних та засуджених злочинцях.