Трамп посилає Віткоффа у Москву фіналізувати "мирну угоду"

Президент США Дональд Трамп у вівторок повідомив, що спецпосланники Стівен Віткофф і Ден Дрісколл говоритимуть з Росією та Україною відповідно для укладання "мирної угоди".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Truth Social.

Трамп сказав, що початковий "мирний план" із 28 пунктів "був доопрацьований з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін, і зараз залишилося лише кілька пунктів, щодо яких існують розбіжності".

"З метою остаточного узгодження цього мирного плану я доручив своєму спеціальному посланнику Стіву Віткофу зустрітися з Путіним у Москві, а міністр Сухопутних військ Ден Дрісколл зустрінеться з українською стороною", – додав він.

Президент США сказав, що після цих переговорів Віткофф і Дрісколл проінформують високопосадовців Білого дому про результати.

"Я сподіваюся на зустріч з президентом Зеленським і Путіним найближчим часом, але ТІЛЬКИ тоді, коли угода про припинення війни буде ОСТАТОЧНО укладена або перебуватиме на завершальній стадії", – написав Трамп.

Нагадаємо, США та Україна на переговорах у Женеві розробили нову мирну угоду на 19 пунктів, але найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що США досягли "значного прогресу" щодо укладання мирної угоди, але є кілька "дражливих, але не непереборних деталей".

ЗМІ раніше дізнались, які саме питання залишаються предметом обговорень України та США.