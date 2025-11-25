Трамп посылает Виткоффа в Москву финализировать "мирное соглашение"

Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил, что спецпосланники Стивен Виткофф и Дэн Дрисколл будут вести переговоры с Россией и Украиной соответственно для заключения "мирного соглашения".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Truth Social.

Трамп сказал, что первоначальный "мирный план" из 28 пунктов "был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и сейчас осталось лишь несколько пунктов, по которым существуют разногласия".

"С целью окончательного согласования этого мирного плана я поручил своему специальному посланнику Стиву Виткофу встретиться с Путиным в Москве, а министр Сухопутных войск Дэн Дрисколл встретится с украинской стороной", – добавил он.

Президент США сказал, что после этих переговоров Виткофф и Дрисколл проинформируют высокопоставленных чиновников Белого дома о результатах.

"Я надеюсь на встречу с президентом Зеленским и Путиным в ближайшее время, но ТОЛЬКО тогда, когда соглашение о прекращении войны будет ОКОНЧАТЕЛЬНО заключено или будет находиться на завершающей стадии", – написал Трамп.

Напомним, США и Украина на переговорах в Женеве разработали новое мирное соглашение из 19 пунктов, но самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что США достигли "значительного прогресса" в заключении мирного соглашения, но есть несколько "болезненных, но не непреодолимых деталей".

СМИ ранее узнали, какие именно вопросы остаются предметом обсуждений Украины и США.