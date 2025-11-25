Джерело CNN: США та Україна ще не досягли згоди з трьох пунктів "мирної угоди"

Сполучені Штати та Україна досягли консенсусу з більшості питань запропонованого американською стороною "мирного плану", але між ними все ще залишаються розбіжності.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN із посиланням на українське джерело, обізнане з ходом переговорів.

За словами джерела CNN, між Києвом та Вашингтогом було досягнуто "консенсусу" з більшості питань, але залишаються щонайменше три важливі сфери, в яких існують розбіжності.

Перша сфера стосується пропозиції США віддати Росії частину українських територій, які та не захопила. Співрозмовник CNN каже, що рішення з цього питання ще не ухвалено.

"Було б дуже неправильно сказати, що ми маємо версію, яка прийнятна для України", – додав він.

Також співрозмовник CNN сказав, що розбіжність стосується пропозиції обмежити чисельність Збройних Сил України до 600 тисяч: під час переговорів було запропоновано нове число, але Київ хоче подальших змін, перш ніж погодитися.

Крім того, джерело CNN назвало неприйнятною вимогу до України відмовитись від прагнення стати членом НАТО. Така поступка створила б "поганий прецедент", який фактично надав би Росії право вето на НАТО, "членом якого вона навіть не є", сказало це джерело.

Нагадаємо, США та Україна на переговорах у Женеві розробили нову мирну угоду на 19 пунктів, але найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що США досягли "значного прогресу" щодо укладання мирної угоди, але є кілька "дражливих, але не непереборних деталей".