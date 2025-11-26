Трамп про злиту розмову Віткоффа з посадовцями РФ: це стандартна практика

Президент США Дональд Трамп відреагував на появу в медіа стенограм телефонної розмови свого посланця Стіва Віткоффа з російськими посадовцями, заявивши, що не бачить нічого поганого у діях члена своєї команди.

Про це американський президент сказав у спілкуванні із журналістами на борту Air Force One, повідомляє "Європейська правда".

Коли його спитали про публікацію Bloomberg з транскриптом розмови Віктоффа з помічником правителя РФ Юрієм Ушаковим, Трамп зазначив, що ще не чув про це.

Водночас він вважає дії свого посланця "стандартною практикою".

"Це стандартна ситуація, бо він має продати це Україні. Він має продати Україну Росії. Це те, що робить ділок. Ти маєш сказати: "Послухай, вони цього хочуть. Ви повинні переконати їх у цьому". Знаєте, це дуже стандартна форма переговорів", – сказав Трамп.

На питання, чи не турбує його проросійськість Віткоффа, американський президент відповів негативно, а також знову повторив свої попередні заяви про необхідність якнайшвидше завершити війну РФ проти України.

"Ця війна може тривати роками, а Росія має набагато більше населення і набагато більше солдатів, знаєте. Тож я думаю, якщо Україна може укласти угоду, це добре. Я думаю, це чудово для обох сторін. Чесно кажучи, я думаю, це чудово для обох сторін, але Україна, знаєте, набагато менша…Вони втратили багато людей. Росія втратила багато людей, але Росія має набагато більший резерв людей", – сказав Трамп.

Як відомо, агентство Bloomberg навело стенограму телефонної розмови між Віткоффом і Ушаковим, яка відбулась 14 жовтня.

В її ході Ушаков давав Віткоффу поради, як Росії краще представити свої пропозиції щодо "мирної угоди" Дональду Трампу.

Також агентство оприлюднило стенограму розмови Ушакова та очільника Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва, в ході якої вони обговорювали, як передати власний проєкт "мирного плану" команді Дональда Трампа, щоб американська сторона представила ці ідеї як власну ініціативу.