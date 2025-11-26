Трамп о слитом разговоре Уиткоффа с чиновниками РФ: это стандартная практика

Президент США Дональд Трамп отреагировал на появление в СМИ стенограммы телефонного разговора своего посланника Стива Уиткоффа с российскими чиновниками, заявив, что не видит ничего плохого в действиях члена своей команды.

Об этом американский президент сказал в общении с журналистами на борту Air Force One, сообщает "Европейская правда".

Когда его спросили о публикации Bloomberg с транскриптом разговора Уиктоффа с помощником правителя РФ Юрием Ушаковым, Трамп отметил, что еще не слышал об этом.

В то же время он считает действия своего посланника "стандартной практикой".

"Это стандартная ситуация, потому что он должен продать это Украине. Он должен продать Украину России. Это то, что делает дельцом. Ты должен сказать: "Послушай, они этого хотят. Вы должны убедить их в этом". Знаете, это очень стандартная форма переговоров", – сказал Трамп.

На вопрос, не беспокоит ли его пророссийская позиция Уиткоффа, американский президент ответил отрицательно, а также снова повторил свои предыдущие заявления о необходимости как можно скорее завершить войну РФ против Украины.

"Эта война может длиться годами, а Россия имеет гораздо больше населения и гораздо больше солдат, знаете. Поэтому я думаю, если Украина может заключить соглашение, это хорошо. Я думаю, это прекрасно для обеих сторон. Честно говоря, я думаю, это прекрасно для обеих сторон, но Украина, знаете, намного меньше... Они потеряли много людей. Россия потеряла много людей, но Россия имеет гораздо больший резерв людей", – сказал Трамп.

Как известно, агентство Bloomberg привело стенограмму телефонного разговора между Уиткоффом и Ушаковым, который состоялся 14 октября.

В ходе него Ушаков давал Уиткоффу советы, как России лучше представить свои предложения по "мирному соглашению" Дональду Трампу.

Также агентство обнародовало стенограмму разговора Ушакова и главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, в ходе которой они обсуждали, как передать собственный проект "мирного плана" команде Дональда Трампа, чтобы американская сторона представила эти идеи как собственную инициативу.