ЗМІ: Дмитрієв і Ушаков хотіли, щоб Віткофф подав "мирний план" РФ як придуманий США

В американських медіа з’явився транскрипт телефонної розмови помічника правителя Росії Юрія Ушакова та очільника Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва, в ході якої вони обговорювали, як передати власний проєкт "мирного плану" команді Дональда Трампа, щоб американська сторона представила ці ідеї як власну ініціативу.

Стенограму розмови наводить агентство Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Телефонна розмова між Ушаковим і Дмитрієвим відбулась 29 жовтня. Російські посадовці обговорювали передачу документа спецпосланцю президента США Стіву Віткоффу.

За їхнім задумом, Віткофф мав отримати російський проєкт домовленостей та видати за власний план врегулювання війни в Україні.

"Ні, дивіться. Мені здається, ось цей папір, просто ми зробимо як би в нашій позиції і я просто неформально прямо передам, що все це неформально. А вони нехай роблять як свою. Але я думаю, що вони не зовсім нашу версію візьмуть, але принаймні, максимально близько до неї", – наводить агентство слова Дмитрієва.

У відповідь Ушаков висловлює побоювання, що США можуть внести правки в проєкт, а потім сказати, що документ був узгоджений з російською стороною.

У відповідь Дмитрієв запевнив Ушакова, що попросить Віткоффа зберегти формулювання "слово в слово" і що все буде зроблено "акуратненько".

Він також зазначив, що Ушаков зможе особисто обговорити цей документ з Віткоффом пізніше.

Раніше агентство також навело стенограму телефонної розмови між Віткоффом і Ушаковим, яка відбулась 14 жовтня.

В її ході Ушаков давав Віткоффу поради, як Росії краще представити свої пропозиції щодо "мирної угоди" Дональду Трампу.

Варто також зазначити, що, за даними ЗМІ, "мирний план" адміністрації США з 28 пунктів був підготовлений за прямої участі Кремля без відома Києва чи європейських союзників.

Американське видання The Wall Street Journal у своєму матеріалі описало реконструкцію подій, які призвели до появи в американської адміністрації цього плану.