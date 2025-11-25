Bloomberg: Віткофф радив помічнику Путіна, як говорити з Трампом про Україну

Спецпосланник президента США Стів Віткофф у жовтні провів телефонну розмову з помічником Путіна Юрієм Ушаковим, під час якої давав поради, як Росії краще представити свої пропозиції щодо "мирної угоди" Дональду Трампу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентства Bloomberg, у розпорядженні якого опинився запис розмови.

Телефонна розмова між Віткоффом і Ушаковим відбулась 14 жовтня і тривала трохи більш як пʼять хвилин.

Під час розмови з Ушаковим Віткофф сказав своєму російському колезі, що глибоко поважає Путіна і що він сказав Трампу, що, на його думку, Росія завжди хотіла мирної угоди.

Посланець президента США згадав про майбутній на той час візит Володимира Зеленського і запропонував, аби Путін поговорив з Трампом перед цією зустріччю.

"Зеленський приїде до Білого дому в п'ятницю. Я піду на цю зустріч, бо вони хочуть, щоб я був там, але я думаю, що, якщо можливо, ми повинні поговорити з вашим босом перед цією п'ятничною зустріччю", – цитує Віткоффа Bloomberg.

Ушаков запитав Віткоффа, чи буде "корисно" для Путіна зателефонувати Трампу.

Віткофф відповів, що так, і також порекомендував, аби Путін привітати Трампа з досягненням мирної угоди щодо Гази (це сталось незадовго до розмови Віткоффа та Ушакова), сказати, що Росія її підтримала і що він поважає президента США як людину миру.

"Тоді це буде справді хороший дзвінок", – сказав Віткофф. (Розмова Трампа й Путіна справді відбулась 16 жовтня – за два дні після розмови Віткоффа й Ушакова. Після неї президент США, який до того неодноразово критикував Путіна, висловив бажання зустрітись із ним у Будапешті.)

Під час цієї ж розмови посланець Трампа обговорював із помічником Путіна потенційні умови "мирної угоди" між Росією та Україною, які потім знайшли відображення у плані з 28 пунктів, що був підготовлений за прямої участі Кремля без відома Києва чи європейських союзників.

"Я вам скажу, я знаю, що потрібно для укладення мирної угоди. Донецьк і, можливо, десб обміняємо території. Але я кажу, що замість таких розмов давайте говорити з більшою надією, бо я думаю, що ми дійдемо до угоди. Президент (Трамп. – Ред.) надасть мені багато свободи і повноважень для досягнення угоди", – сказав Віткофф.

Нагадаємо, американське видання The Wall Street Journal у своєму матеріалі описало реконструкцію подій, які призвели до появи у адміністрації США 28-пунктного плану щодо мирного врегулювання війни РФ проти України.