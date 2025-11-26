У Франції анонсували збільшення "екобонусів" за купівлю електромобілів

В уряді Франції не планують скасовувати бонуси за купівлю електромобілів та, навпаки, анонсували збільшення суми.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це заявив в інтерв’ю міністр економіки й фінансів Ролан Лескюр.

Міністр заявив, що "екологічний бонус" для стимулювання купівлі електромобілів залишиться чинним, а максимальна можлива його сума зросте до 5700 євро.

"Я хочу, щоб ми продовжили підтримувати поширення електромобілів… Бонуси наступного року будуть продовжені та навіть збільшені: якщо ви купуєте електромобіль, вироблений у Франції, вироблений у Європі – ви отримаєте доплату у розмірі до 5700 євро", – сказав Лескюр.

Він зазначив, що на цей час найпопулярнішим у Франції електромобілем є Renault 5, які роблять на заводі в Дуе на півночі країни.

Міністр зазначив, що завдяки такій політиці стимулювання споживачів одночасно сприяють інтересу до електромобілів, що допомагає у досягненні кліматичних цілей, та підтримують національних виробників.

Після останніх змін у політиці "екобонусів" французи можуть отримати виплату до 4200 євро за купівлю електромобіля (для родин з малим чи середнім рівнем доходу, 3100 – для багатших). З жовтня почали давати додаткову тисячу за умови, що це новий електромобіль європейської збірки та з європейським акумулятором. Відтак поточна максимальна сума бонусу – 5200 євро.

Як повідомляли, у Данії вже кожне шосте авто є електромобілем.

У Норвегії в 2024 році 90% придбаних нових авто складали електромобілі. У Німеччині споживачі також віддають перевагу електрокарам та "гібридам".