Во Франции анонсировали увеличение "экобонусов" за покупку электромобилей

В правительстве Франции не планируют отменять бонусы за покупку электромобилей и, наоборот, анонсировали увеличение суммы.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом заявил в интервью министр экономики и финансов Ролан Лескюр.

Министр заявил, что "экологический бонус" для стимулирования покупки электромобилей останется в силе, а максимальная возможная его сумма возрастет до 5700 евро.

"Я хочу, чтобы мы продолжили поддерживать распространение электромобилей... Бонусы в следующем году будут продолжены и даже увеличены: если вы покупаете электромобиль, произведенный во Франции, произведенный в Европе – вы получите доплату в размере до 5700 евро", – сказал Лескюр.

Он отметил, что в настоящее время самым популярным во Франции электромобилем является Renault 5, которые делают на заводе в Дуэ на севере страны.

Министр отметил, что благодаря такой политике стимулирования потребителей одновременно способствуют интересу к электромобилям, что помогает в достижении климатических целей, и поддерживают национальных производителей.

После последних изменений в политике "экобонусов" французы могут получить выплату до 4200 евро за покупку электромобиля (для семей с малым или средним уровнем дохода, 3100 – для богатых). С октября начали давать дополнительную тысячу при условии, что это новый электромобиль европейской сборки и с европейским аккумулятором. Поэтому текущая максимальная сумма бонуса – 5200 евро.

Как сообщалось, в Дании уже каждое шестое авто является электромобилем.

В Норвегии в 2024 году 90% приобретенных новых авто составляли электромобили. В Германии потребители также отдают предпочтение электрокарам и "гибридам".