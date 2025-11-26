У бельгійському порту Антверпен непокояться через вразливість до атак дронів

Керівник бельгійського порту Антверпен Жак Вандермейрен, другого за завантаженістю в Європі, непокоїться, що цей об’єкт ризикує стати легкою мішенню для атак дронів на тлі зростання загроз з боку РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Вандермейрен сказав в інтерв’ю AFP.

У листопаді над портом в Антверпені вже пролітали невідомі дрони. Вандермейрена непокоїть ця вразливість.

"Якщо ви хочете створити хаос, ви завдаєте удару по економічному двигуну країни. Тут, на жаль, це порт. Ми дуже вразливі, і це викликає занепокоєння", – сказав він.

Місцева влада вже минулого року попросила посилити протиповітряну оборону в порту Антверпена площею 12 тисяч гектарів, який є ключовим пунктом ввезення товарів і потенційних військових підкріплень до Європи.

Але недавні польоти дронів, які також були націлені на атомну електростанцію неподалік від порту, показали прогалини в нинішніх можливостях.

"Ми бачили дрони, але наші радіолокаційні системи не виявили їх через використовувану технологію", – сказав Вандермейрен.

Тепер нові мобільні радари будуть доставлені "якнайшвидше".

"Це хороша новина", – сказав він, додавши, що зміцнення протиповітряної оборони займе час.

Зазначимо, впродовж останніх тижнів кількість інцидентів із дронами збільшилася у Європі.

Зокрема, 10 листопада три безпілотники були помічені над атомною електростанцією Дул у Бельгії, перед тим через дрони зупиняли роботу аеропортів Льєжа і Брюсселя.

Писали, що Велика Британія, Франція і Німеччина нададуть персонал і обладнання, щоб допомогти Бельгії протистояти вторгненням безпілотників навколо чутливих об'єктів.