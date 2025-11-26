В бельгийском порту Антверпен беспокоятся из-за уязвимости к атакам дронов

Руководитель бельгийского порта Антверпен Жак Вандермейрен, второго по загруженности в Европе, беспокоится, что объект рискует стать легкой мишенью для атак дронов на фоне роста угроз со стороны РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Вандермейрен сказал в интервью AFP.

В ноябре над портом в Антверпене уже пролетали неизвестные дроны. Вандермейрена беспокоит эта уязвимость.

"Если вы хотите создать хаос, вы наносите удар по экономическому двигателю страны. Здесь, к сожалению, это порт. Мы очень уязвимы, и это вызывает беспокойство", – сказал он.

Местные власти уже в прошлом году попросили усилить противовоздушную оборону в порту Антверпена площадью 12 тысяч гектаров, который является ключевым пунктом ввоза товаров и потенциальных военных подкреплений в Европу.

Но недавние полеты дронов, которые также были нацелены на атомную электростанцию неподалеку от порта, показали пробелы в нынешних возможностях.

"Мы видели дроны, но наши радиолокационные системы не обнаружили их из-за используемой технологии", – сказал Вандермейрен.

Теперь новые мобильные радары будут доставлены "как можно быстрее".

"Это хорошая новость", – сказал он, добавив, что укрепление противовоздушной обороны займет время.

Отметим, в течение последних недель количество инцидентов с дронами увеличилось в Европе.

В частности, 10 ноября три беспилотника были замечены над атомной электростанцией Дул в Бельгии, перед тем из-за дронов останавливали работу аэропортов Льежа и Брюсселя.

Писали, что Великобритания, Франция и Германия предоставят персонал и оборудование, чтобы помочь Бельгии противостоять вторжению беспилотников вокруг чувствительных объектов.