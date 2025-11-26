У Франції остаточно підтвердили другий кримінальний вирок експрезиденту Саркозі

Касаційний суд Франції, який є найвищою судовою установою країни, в середу підтвердив вирок колишньому президенту Ніколя Саркозі за звинуваченням у незаконному фінансуванні виборчої кампанії 2012 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France 24.

Справа стосувалася звинувачень у тому, що партія Саркозі співпрацювала з PR-компанією Bygmalion, щоб приховати справжні витрати на його виборчу кампанію у 2012 році.

Прокурори стверджували, що Саркозі витратив майже 43 млн євро, що майже вдвічі перевищує дозволену суму в 22,5 млн євро.

Експрезидента ще у 2021 році засудили до одного року увʼязнення, з них шість місяців з відстрочкою (тобто він міг відбувати їх альтернативним способом, наприклад шляхом носіння електронного браслета).

Апеляційний суд Парижа вже підтвердив вирок Саркозі в лютому 2024 року, а рішення Касаційного суду ставить крапку в цій справі.

Це вже другий остаточний кримінальний вирок для колишнього президента Франції.

У грудні 2024 року Касаційний суд підтвердив вирок Саркозі у так званій "справі про прослуховування", де йому інкримінували спробу незаконно отримати інформацію про інше розслідування проти себе. Там йому призначили три роки позбавлення волі, з них два умовно, а "реальний" рік дозволили відбувати з електронним браслетом удома.

Крім того, наприкінці жовтня 2025 року Саркозі ненадовго помістили до вʼязниці у третій справі – про незаконне фінансування його передвиборчої кампанії 2007 року з боку Лівії. Експрезидент Франції ще може оскаржити цей вирок.

