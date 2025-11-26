Во Франции окончательно подтвердили второй уголовный приговор экс-президенту Саркози

Кассационный суд Франции, высшее судебное учреждение страны, в среду подтвердил приговор бывшему президенту Николя Саркози по обвинению в незаконном финансировании избирательной кампании 2012 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France 24.

Дело касалось обвинений в том, что партия Саркози сотрудничала с PR-компанией Bygmalion, чтобы скрыть настоящие расходы на его избирательную кампанию в 2012 году.

Прокуроры утверждали, что Саркози потратил почти 43 млн евро, что почти вдвое превышает разрешенную сумму в 22,5 млн евро.

Экс-президента еще в 2021 году приговорили к одному году заключения, из них шесть месяцев с отсрочкой (то есть он мог отбывать их альтернативным способом, например путем ношения электронного браслета).

Апелляционный суд Парижа уже подтвердил приговор Саркози в феврале 2024 года, а решение Кассационного суда ставит точку в этом деле.

Это уже второй окончательный уголовный приговор для бывшего президента Франции.

В декабре 2024 года Кассационный суд подтвердил приговор Саркози по так называемому "делу о прослушке", где ему инкриминировали попытку незаконно получить информацию о другом расследовании против себя. Там ему назначили три года лишения свободы, из них два условно, а "реальный" год разрешили отбывать с электронным браслетом дома.

Кроме того, в конце октября 2025 года Саркози ненадолго поместили в тюрьму по третьему делу – о незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года со стороны Ливии. Экс-президент Франции еще может обжаловать этот приговор.

