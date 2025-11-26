Головна дипломатка ЄС розповіла, які гарантії безпеки Євросоюз надасть Україні

Внесок Європейського Союзу у надання гарантій безпеки Україні полягатиме у фінансуванні, тренуванні та підтримці оборонної промисловості.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас після позачергової відеоконференції міністрів закордонних справ ЄС 26 листопада.

Каллас розповіла, як саме ЄС як наднаціональна структура буде долучатися до гарантій безпеки для України після завершення війни.

"Європейський Союз сам зробить вагомий внесок у гарантії безпеки, надаючи фінансування, проводячи навчання та підтримуючи оборонну промисловість. Ми працюємо над цими деталями зараз, включно з продовженням наших поточних місій в Україні", – повідомила Каллас.

Вона зауважила, що "гарантії безпеки для України не змінюють того факту, що справжньою загрозою тут є Росія".

"За останні 100 років Росія атакувала понад 19 країн, а деякі з них – три чи навіть чотири рази. Жодна з цих країн ніколи не нападала на Росію", – констатувала висока представниця ЄС.

Тому, на її переконання, у будь-якій мирній угоді необхідно "зосередитись на тому, як отримати поступки від російської сторони, щоб вони назавжди припинили агресію та не намагалися змінити кордони силою".

"Фокус має бути на тому, що повинна зробити Росія, агресор, а не на тому, чим має пожертвувати Україна, жертва", – наголосила Кая Каллас.

"Сьогодні ми підтвердили наші спільні принципи: суверенітет, незалежність, територіальна цілісність та невід'ємне право України на самооборону. Нічого про Україну без України", – повідомила вона.

Як повідомляла "Європейська правда", за результатами засідання "коаліції рішучих" Франція та Велика Британія домовилися вже 26 листопада створити робочу групу з підготовки гарантій безпеки для України в рамках "коаліції рішучих", до якої будуть залучені Сполучені Штати та Туреччина.

Також було домовлено найближчими днями просунутися у пошуку рішень на двох напрямах: заморожені активи Росії та гарантії безпеки для України.