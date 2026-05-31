Дві третини естонців вважають, що країні слід витрачати на оборону стільки ж або ще більше

Понад дві третини естонців вважають, що країна має зберігати поточний рівень витрат на оборону, або навіть збільшувати їх.

Як повідомляє ERR, пише "Європейська правда", такими виявились результати чергового регулярного опитування на замовлення Міністерства оборони Естонії.

Дослідження громадської думки засвідчило, що 35% підтримують подальше підвищення оборонних витрат Естонії. Стільки ж виступають за збереження витрат на поточному рівні.

17% висловилися за скорочення оборонного фінансування, ця цифра з минулого року не змінилась.

За оцінками Міноборони Естонії, у 2026 році витрати країни на оборону зростуть до 5,4% ВВП.

Також опитування засвідчило, що понад 60% громадян готові стати на захист країни у межах своїх вмінь та можливостей. 81% респондентів вважають, що Естонія має у будь-якому разі чинити опір агресору, якщо зазнає нападу.

Цього тижня повідомляли, що Естонія встановила перші системи для виявлення дронів на кордоні з Росією.