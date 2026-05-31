Понад 60% естонців готові долучитись до оборони країни

Понад 60% естонців, а серед етнічних естонців – майже 70%, готові стати на захист своєї країни у межах своїх умінь та можливостей.

Як повідомляє ERR, пише "Європейська правда", такими виявились результати чергового регулярного опитування на замовлення Міністерства оборони Естонії.

81% респондентів вважають, що Естонія має у будь-якому разі чинити опір агресору, якщо зазнає нападу. Більше половини переконані, що країна протримається до того часу, як надійде підкріплення від союзників.

62% опитаних висловили готовність брати участь в обороні країни у межах своїх спроможностей та вмінь – це такий самий результат, як протягом останніх двох років. Серед етнічних естонців готовність становить 69%, тоді як серед представників інших національностей – 48%.

81% схвально оцінюють регулярне проведення резервістських зборів, майже 80% схвально оцінюють спільні з союзниками навчання у повітряному просторі країни.

Частка людей, які вважають, що майбутнє буде більш небезпечним, ніж теперішня ситуація, зросла до 33% і перевищила частку тих, хто вважає, що ситуація особливо не зміниться (29%).

Побоювання можливої агресії проти Естонії не входить до топ-факторів занепокоєння, хоча ймовірним його вважають 49%. На перших місцях серед загроз, які виглядають найімовірнішими, опинились дезінформація та кібератаки – їх вважають ймовірними або дуже ймовірними 86% і 84% відповідно.

Порівняно з 2025 роком, зменшилась частка тих, хто бачить безпосередню загрозу для країни у прагненні Росії відновити вплив у регіоні (з 62% до 56%).

