82% естонців підтримують членство у НАТО

82% опитаних в Естонії підтримують членство країни у Північноатлантичному альянсі.

Як повідомляє ERR, пише "Європейська правда", такими виявились результати чергового регулярного опитування на замовлення Міністерства оборони Естонії.

82% респондентів підтримують членство Естонії у НАТО. Цей показник за останній рік майже не змінився.

71% опитаних вважають, що членство є важливим фактором запобігання потенційній військовій загрозі для Естонії, з них 23% переконані у цьому.

22% не вважають, що членство є серйозним захистом, і 7% не визначилися з думкою. Проте і в групі "скептиків" приблизно половина вважають, що НАТО надасть пряму військову допомогу, якщо Естонія потребуватиме її; чверть вважають, що підтримка Альянсу обмежиться політичною та дипломатичною, і 13% вважають, що допомоги не буде зовсім.

56% респондентів вважають, що НАТО зробив достатньо для забезпечення безпеки Естонії за поточних обставин. Цей показник знижується з 2023 року, коли так вважали 69%.

Присутність сил союзників на території країни схвально сприймають 82%.

Також опитування засвідчило, що понад 60% громадян готові стати на захист країни у межах своїх вмінь та можливостей. 81% респондентів вважають, що Естонія має у будь-якому разі чинити опір агресору, якщо зазнає нападу.

Дві третини вважають, що Естонії слід витрачати на оборону стільки ж, як зараз, або ще більше.

Опитування проводила компанія Kantar Emor протягом березня 2026 року. Всього опитали 1372 мешканців країни віком від 15 до 74 років.