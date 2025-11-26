Польща обрала шведську Saab для закупівлі трьох підводних човнів

Польща уклала одну з найбільших оборонних угод останніх років, обравши шведську компанію Saab постачальником трьох нових підводних човнів у рамках програми "Орка", яка спрямована на посилення військової присутності країни в Балтійському морі.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Рішення є частиною масштабного нарощування оборонного потенціалу Варшави після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Saab постачатиме Польщі сучасні підводні човни A26. Після новини акції компанії зросли на 3,2%. Раніше, у вересні, Saab підписала меморандум про оборонну співпрацю з польською PGZ.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Швеція надала "найкращу пропозицію за всіма критеріями – від термінів поставок до оперативних можливостей в умовах Балтійського моря".

Вартість контракту він оцінив у близько 10 млрд злотих (приблизно $2,73 млрд).

У межах угоди Швеція також зобов’язалася закупити певні види озброєння у Польщі та надати польським військовим підводний човен для навчання.

Комерційний контракт планують підписати до другого кварталу 2026 року, а перший підводний човен очікують отримати у 2030 році.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон назвав домовленість свідченням сили шведської оборонної промисловості та міцності співпраці між країнами.

"Це свідчить не тільки про міцність співпраці між нашими країнами, але й про силу Швеції як країни з розвиненою оборонною промисловістю", – додав він.

Польща є лідером НАТО за обсягом військових витрат у відсотках від ВВП, що виділяються на військові та безпекові програми.

На початку жовтня уряд Польщі оголосив, що приєднається до мережі паливних трубопроводів НАТО (NPS) через чверть століття після вступу до Альянсу.