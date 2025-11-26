Польша выбрала шведскую Saab для закупки трех подводных лодок

Польша заключила одну из крупнейших оборонных сделок последних лет, выбрав шведскую компанию Saab поставщиком трех новых подводных лодок в рамках программы "Орка", которая направлена на усиление военного присутствия страны в Балтийском море.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Решение является частью масштабного наращивания оборонного потенциала Варшавы после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Saab будет поставлять Польше современные подводные лодки A26. После новости акции компании выросли на 3,2%. Ранее, в сентябре, Saab подписала меморандум об оборонном сотрудничестве с польской PGZ.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Швеция предоставила "лучшее предложение по всем критериям – от сроков поставок до оперативных возможностей в условиях Балтийского моря".

Стоимость контракта он оценил в около 10 млрд злотых (примерно $2,73 млрд).

В рамках соглашения Швеция также обязалась закупить определенные виды вооружения у Польши и предоставить польским военным подводную лодку для обучения.

Коммерческий контракт планируют подписать до второго квартала 2026 года, а первую подводную лодку ожидают получить в 2030 году.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал договоренность свидетельством силы шведской оборонной промышленности и прочности сотрудничества между странами.

"Это свидетельствует не только о прочности сотрудничества между нашими странами, но и о силе Швеции как страны с развитой оборонной промышленностью", – добавил он.

Польша является лидером НАТО по объему военных расходов в процентах от ВВП, выделяемых на военные программы и программы безопасности.

В начале октября правительство Польши объявило, что присоединится к сети топливных трубопроводов НАТО (NPS) через четверть века после вступления в Альянс.