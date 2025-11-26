У США закрили останню кримінальну справу проти Трампа щодо втручання у вибори

Прокуратура штату Джорджія у середу офіційно відмовилась від звинувачень президента США Дональда Трампа та низки інших людей у спробі вплинути на результати президентських виборів 2020 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Прокурор у справі Пітер Скандалакіс сказав, що справа щодо спроб Трампа та його спільників скасувати результати виборів президента США у 2020 році обтяжена складними правовими питаннями.

Він зокрема згадав проблеми з юрисдикцією, оскільки справа розглядається на рівні штату щодо федеральних виборів, а також передбачений Конституцією США імунітет Трампа як президента.

"Передача цієї справи на розгляд присяжних у 2029, 2030 або навіть 2031 році була б не менш ніж надзвичайним досягненням", – сказав він, додавши, що продовження справи не буде на користь жителів Джорджії.

Цей крок означає, що Трамп уникнув кримінальної відповідальності за спроби скасувати поразку на виборах 2020 року від президента Джо Байдена. Це також була остання незакрита кримінальна справа проти чинного президента США.

У серпні 2023 року Дональду Трампу оголосили офіційні звинувачення у справі про його ймовірні спроби вплинути на результати виборів у Джорджії у 2020 році.

Серед іншого, йдеться про епізод, коли Трамп телефонував високопосадовцю Джорджії та просив знайти "12 тисяч голосів", на які його випереджав Байден.

Це була одна з чотирьох кримінальних справ, порушених проти Трампа після його поразки на виборах 2020 року.

Лише в одній справі про "порногроші" Трампа визнали винним за звинуваченнями у фальсифікації ділової документації з метою приховати виплату 130 тисяч доларів порнозірці Стормі Деніелс.

Зрештою йому присудили покарання у вигляді "безумовного звільнення" – тобто без увʼязнення, випробувального терміну чи штрафу, але з формальним записом про судимість.