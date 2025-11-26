В США закрыли последнее уголовное дело против Трампа о вмешательстве в выборы

Прокуратура штата Джорджия в среду официально отказалась от обвинений президента США Дональда Трампа и ряда других людей в попытке повлиять на результаты президентских выборов 2020 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Прокурор по делу Питер Скандалакис сказал, что дело о попытках Трампа и его сообщников отменить результаты выборов президента США в 2020 году обременено сложными правовыми вопросами.

Он, в частности, упомянул проблемы с юрисдикцией, поскольку дело рассматривается на уровне штата в отношении федеральных выборов, а также предусмотренный Конституцией США иммунитет Трампа как президента.

"Передача этого дела на рассмотрение присяжных в 2029, 2030 или даже 2031 году была бы не менее чем чрезвычайным достижением", – сказал он, добавив, что продолжение дела не будет в пользу жителей Джорджии.

Этот шаг означает, что Трамп избежал уголовной ответственности за попытки отменить поражение на выборах 2020 года от президента Джо Байдена. Это также было последнее незакрытое уголовное дело против действующего президента США.

В августе 2023 года Дональду Трампу объявили официальные обвинения по делу о его вероятных попытках повлиять на результаты выборов в Джорджии в 2020 году.

Среди прочего, речь идет об эпизоде, когда Трамп звонил высокопоставленному чиновнику Джорджии и просил найти "12 тысяч голосов", на которые его опережал Байден.

Это было одно из четырех уголовных дел, возбужденных против Трампа после его поражения на выборах 2020 года.

Только в одном деле о "порноденьгах" Трампа признали виновным по обвинениям в фальсификации деловой документации с целью скрыть выплату 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс.

В итоге ему присудили наказание в виде "безусловного освобождения" – то есть без тюремного заключения, испытательного срока или штрафа, но с формальной записью о судимости.