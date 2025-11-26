Захід з главою МЗС Польщі знову зірвали пропалестинські активісти

Пропалестинські активісти втрутились у презентацію книги віцепремʼєра і міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського у Кракові.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Сікорський у Кракові представив свою останню книгу Z okopu do Europy ("Від ококу до Європи"), в якій розповідає про свою карʼєру – від військового кореспондента до глави МЗС.

Основна частина презентації минула без інцидентів, але коли глава польського МЗС почав підписувати книги, серед присутніх з'явилися пропалестинські активісти.

Вони, серед іншого, кричали "Як вам не соромно?!", "Вільна Палестина!", "Польща бере участь у геноциді!", "Скандал!"

Польський віцепрем'єр спочатку ігнорував активістів, але зрештою покинув зустріч раніше, ніж було заплановано. Один із активістів кинувся на Сікорського, коли він сідав в авто, але його зупинила поліція.

Міністр закордонних справ Польщі досі офіційно не прокоментував інцидент у Кракові.

На початку листопада виступ Сікорського у Варшавському університеті також перервали дві студентки, які звинувачували владу у "підтримці геноциду" в секторі Гази.

Тоді Сікорський казав, що неодноразово засуджував надмірне застосування Ізраїлем сили в секторі Гази та незаконні поселення на Західному березі річки Йордан.